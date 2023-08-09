Зарипов сыграл в одном звене с сыном и братом, а также оформил хет-трик в прощальном матче
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Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов забросил три шайбы в своём прощальном матче.
Встреча в Казани, которая прошла в формате два периода по 20 минут между командами «Зелёных» и «Белых», завершилась со счётом 12:9 в пользу последних. В первом периоде Зарипов сыграл за «Зелёных», а во втором — за «Белых».
Во второй двадцатиминутке Зарипов исполнил мечту – сыграть в одной пятёрке с сыном и братом – и сразу реализовал буллит. Последнюю шайбу в матче Данис Зарипов забросил с передачи сына Артура.
Напомним, «Ак Барс» на церемонии в преддверии прощального матча Даниса Зарипова навсегда вывел 25-й номер хоккеиста из обращения. Стяг с майкой экс-хоккеиста был поднят под своды «Татнефть-Арены».
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