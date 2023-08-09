Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зарипов сыграл в одном звене с сыном и братом, а также оформил хет-трик в прощальном матче

Зарипов сыграл в одном звене с сыном и братом, а также оформил хет-трик в прощальном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов забросил три шайбы в своём прощальном матче.

Встреча в Казани, которая прошла в формате два периода по 20 минут между командами «Зелёных» и «Белых», завершилась со счётом 12:9 в пользу последних. В первом периоде Зарипов сыграл за «Зелёных», а во втором — за «Белых».

Во второй двадцатиминутке Зарипов исполнил мечту – сыграть в одной пятёрке с сыном и братом – и сразу реализовал буллит. Последнюю шайбу в матче Данис Зарипов забросил с передачи сына Артура.

Напомним, «Ак Барс» на церемонии в преддверии прощального матча Даниса Зарипова навсегда вывел 25-й номер хоккеиста из обращения. Стяг с майкой экс-хоккеиста был поднят под своды «Татнефть-Арены».

Материалы по теме
Проводы иконы! Самый титулованный игрок в истории КХЛ красиво простился с хоккеем
Проводы иконы! Самый титулованный игрок в истории КХЛ красиво простился с хоккеем
Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» вывел из обращения номер Даниса Зарипова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023