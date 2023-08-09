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Овечкин — о легионерах: почему российское гражданство нельзя получить? Наоборот, хорошо!

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался на тему получения российского гражданства легионерами в Континентальной хоккейной лиге.

«Легионеры получают паспорта России? Кто-то из других стран получает канадское, американское гражданство, это в порядке вещей. Почему российское гражданство никто не может получить? Наоборот, хорошо!» — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, гражданство РФ уже получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик. О таком же желании сообщили канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский форвард «Авангарда» Рид Буше.

Ранее Илья Ковальчук выразил обеспокоенность в том, что получивший российский паспорт легионер может играть за национальную команду.