Овечкин: порадовался за Орлова. Жаль, конечно, что не подписал с нами, но это бизнес
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал подписание контракта Дмитрия Орлова с «Каролиной Харрикейнз».
«Порадовался за Диму Орлова, что заключил контракт с «Каролиной». Жаль, конечно, что не подписал с нами, но это бизнес. Кто-то уходит, кто-то приходит.
Было ли ощущение, что «Вегас» добьётся такого успеха, когда мы с ними играли в финале? Каждая команда может иметь свой шанс, особенно в плей-офф. Никто же не думал, что «Флорида» обыграет всех и выйдет в финал, правильно? Плей-офф – непредсказуемая игра» — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в составе «Вашингтона» Овечкин и Орлов в сезоне-2017/2018 стали обладателями Кубка Стэнли.
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