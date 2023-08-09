Кузнецов: Кравцов — серьёзный игрок и классный чувак. Возвращение должно пойти на пользу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от игры «Трактора» и оценил возвращение Виталия Кравцова в челябинский клуб.

«С «Трактором» не тренировался, нельзя было, правила в КХЛ такие сделали. Думаю, у команды хорошее будущее, хороший коллектив. Может, в том году был неудачный сезон, но, думаю, они сделали правильные выводы. Провели хорошее усиление. Может быть, конечно, не получилось кого-то сохранить, но на самом деле я верю в эту команду. Хороший тренерский состав, и ребята все друг за дружку, это видно. Надеюсь, у них всё будет хорошо. Возвращение Кравцова должно пойти ему на пользу. Виталик – серьёзный хоккеист, пару лет немного не получились. Надеюсь, этот сезон даст ему намного больше положительных эмоций, и за счёт этих эмоций он сможет играть лучше и лучше. Он очень классный чувак и хороший хоккеист» — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.