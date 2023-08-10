Виктор Козлов рассказал о подготовке «Салавата Юлаева» к Кубку Республики Башкортостан

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопросы журналистов в ходе открытой тренировки в Уфе. 10 августа в городе стартует предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан.

«Мы планово готовимся к началу чемпионата. Для нас Кубок Республики Башкортостан — важный турнир, в котором будут участвовать хорошие соперники: «Магнитка», «Автомобилист» и московское «Динамо» — команды топ-уровня. Нас ждут интересные игры. Главная задача — проверить всех; и конечно же мы хотим выиграть турнир. Сейчас мы оставили в команде тех ребят, которых хотим лучше изучить. Другие игроки поехали на турнир в Альметьевск, они должны там себя проявить и становится лидерами. Николай Кулёмин и Данил Алалыкин занимаются по индивидуальной программе. Ждём, когда они будут готовы присоединиться к команде. На домашнем турнире они не сыграют.

Открытая тренировка для болельщиков — это всегда приятно. Мне кажется, было бы ещё интереснее, если б люди приходили на двусторонние матчи, чтобы посмотреть, как ребята играют. Для ребят это дополнительный импульс и стимул, который их заряжает», — приводит официальный сайт КХЛ слова Козлова.