Шаров: могу сыграть и в центре, и на фланге – решение за тренерским штабом «Салавата»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров после открытой тренировки рассказал об адаптации в уфимском клубе. Ранее нападающий выступал за «Сибирь».

«Замечательные впечатления от пребывания в Уфе, мне всё очень нравится! Организация на высшем уровне, потрясающий город, закаты здесь какие-то волшебные. У нас квартира на двадцатом этаже с видом на запад, и закаты сразу бросаются в глаза. У нас был очень интенсивный первый большой цикл тренировок. В принципе все команды сейчас стараются так заложить базу. Все уже к этому привыкли, адаптируемся ко всем нагрузкам. В «Салавате Юлаеве» вся работа нацелена на велосипеды, на эйрбайки. Я раньше никогда не занимался на этих велосипедах, всё классно. Хорошая работа, главное, чтобы она дала плоды в сезоне.

Потрясающие впечатления от открытой тренировки. Очень рад увидеть болельщиков на стадионе, уже соскучился по этим эмоциям. Каждый хочет выиграть, поэтому будем выходить на каждый матч, чтобы победить! Понимаем, что сейчас идёт подготовка к сезону, нам нужно наработать очень много нюансов. Что касается моей позиции, то я могу сыграть и в центре, и на фланге. Главное, приносить пользу команде, поэтому решение за тренерским штабом», — приводит официальный сайт КХЛ слова Шарова.

10 августа в Уфе стартует предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан с участием «Салавата Юлаева», «Металлурга» Мг, московского «Динамо» и «Автомобилиста».