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«Аризона» готовится купить участок земли в Месе для строительства новой арены

«Аризона» готовится купить участок земли в Месе для строительства новой арены
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Владелец «Аризоны Койотс» Алекс Меруэло подписал письмо о намерениях купить участок земли на северо-западе Месы, чтобы потенциально построить на нём новую спортивную арену и создать развлекательный район для клуба, сообщает ESPN.

«Койотс» по-прежнему привержены строительству первого в истории Аризоны спортивного объекта, финансируемого из частных источников, и превращению Ист-Вэлли в постоянный дом для клуба», — говорится в заявлении команды в среду. Условия не разглашаются.

Источник сообщил ESPN, что в дополнение к участку на северо-западе Месы «Койотс» рассматривают и иные территории, поэтому могут появиться и другие письма о намерениях.

Команда играла в Глендейле с 2003 по 2022 годы, а затем была вынуждена переехать на «Маллетт-Арену» в Темпе, рассчитанную на пять тысяч зрителей. Предстоящий сезон станет вторым для «Аризоны» на ней. Ранее Меруэло собирался построить в Темпе за $ 2,1 млрд развлекательный район вместе с ареной, но план был отвергнут местными жителями на референдуме.

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