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«Спартак» отправил 11 игроков в «Химик» для участия в турнире в Тольятти

Московский «Спартак» отправил 11 игроков в свой фарм-клуб воскресенский «Химик» для участия в предсезонном Кубке «Лады» в Тольятти, сообщает официальный сайт столичного клуба.

В число этих хоккеистов вошли вратарь Дмитрий Куликов, защитники Егор Савиков, Игорь Чибриков, Дмитрий Костенко, Лев Стариков и Даниил Иванов, а также нападающие Герман Точилкин, Кирилл Кожевников, Александр Беляев, Никита Сусуев и Егор Варюшкин.

Помимо действующего чемпиона Всероссийской хоккейной лиги «Химика» в предсезонном турнире в Тольятти сыграют три клуба КХЛ – «Лада», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар». Кубок «Лады» пройдёт с 11 по 13 августа.

Основной состав «Спартака» должен провести товарищеские матчи с «Амуром» и «Северсталью» 12 и 16 августа соответственно.