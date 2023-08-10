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Сайт «Сибирь-Арены» не выдержал нагрузки, билеты на матч открытие раздают бесплатно

Сайт «Сибирь-Арены» не выдержал нагрузки, билеты на матч открытие раздают бесплатно
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10 августа в Новосибирске начали раздавать бесплатные билеты на открытие нового ЛДС. После объявления о начале раздачи официальный сайт ГАУ НСО «Арена» перестал работать из-за большого количества заявок.

«Специалисты уже работают. Техническая группа контролировала работу сайта, нам поступают одномоментно более 100 тысяч запросов. Мы старались сделать всё необходимое, чтобы этого не случилось», — приводит слова пресс-секретаря «Сибирь-Арены» Анастасии Степченко НГС.

Напомним, 13 августа 2023 года в Новосибирске состоится торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены», в которой ФХР проведёт выставочный матч юниорских сборных России и Беларуси (игроки до 18 лет).

Стадион вмещает 10 587 зрителей. На нём будут выступать «Сибирь» и молодёжная команда «Сибирские снайперы». Размеры площадки «Сибирь-Арены» канадские — 60 на 26.

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