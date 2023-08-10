Морозов ответил на вопрос, кто может побить рекорд Зарипова по числу Кубков Гагарина

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил прощальный матч Даниса Зарипова и ответил на вопрос, может ли кто-то побить рекорд его бывшего одноклубника по числу выигранных Кубков Гагарина.

«Суперматч, суперорганизация, всё чётко и по делу. Большое спасибо ребятам, которые нашли время и возможность поучаствовать, порадовали болельщиков. Данис — молодец, проявил себя, поиграл с сыном, выходил в разных тройках. Отличный матч, много позитивных эмоций.

Зарипов заслужил того, чтобы его свитер подняли под своды арены, а 25-й номер увековечили в клубе. Зарипов много сделал как для «Ак Барса» и Татарстана, так и для российского хоккея. Хорошо, что клуб выделил его заслуги.

Может ли кто-то побить рекорд Зарипова по числу выигранных Кубков Гагарина? На Мозякина были ставки, он все рекорды бил. Но, видите, тоже закончил. Теперь будем смотреть за молодыми игроками, которые могут это сделать, но это будет нелегко», — цитирует Морозова «РБ Спорт».

Ранее Морозов прокомментировал получение легионерами российского гражданства.