«Против лома нет приёма». Тренер «Авангарда» Свитов — о составе «Ак Барса»

Тренер «Авангарда» Александр Свитов рассказал, чем работа в тренерском штабе омской команды отличается от работы хоккеиста. Свитов является воспитанником «Авангарда». За омский клуб он выступал с 1999 по 2002 год и с 2007-го по 2010-й.

«Немного другая сторона медали. Баррикады, так сказать. Раньше ты был на лавке, сейчас за лавкой. Хоккей практически тот же самый. Трясёт ли? Нет, абсолютно не трясёт. Всю жизнь с лавки видно поляну, здесь просто чуть выше стоишь и видишь. Уже следишь немножко за другим… За всеми ребятами, за тем, какие задачи ставятся на льду, расстановки и прочее.

Каким будет «Авангард»? Команда обновилась. Будем стараться сколотить хороший коллектив. В первую очередь это должен быть классный коллектив, а не каждый сам за себя. Много новых ребят, придётся поработать и сплотить их, сколотить их всех вместе, чтобы они были единым целым.

Что думаю об «Ак Барсе»? Состав очень приличный. Против лома нет приёма, как говорится, но знаете… Порядок бьёт класс, если класс не в порядке? (улыбается) Посмотрим весной!» — цитирует Свитова Metaratings.ru.

В прошлом сезоне «Авангард» в финале Восточной конференции уступил «Ак Барсу» в пяти матчах.