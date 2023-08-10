«Барыс» заключил контракты с тремя хоккеистами системы клуба

Хоккейный клуб «Барыс» заключил контракты с пятью хоккеистами системы клуба. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, защитник Мади Диханбек и нападающий Алихан Омирбеков заключили двусторонние контракты с «Барысом» сроком на один сезон (до 30 апреля 2024 года). Защитник Кирилл Никитин, который в прошлом сезоне также находился в расположении «Номада», заключил пробный контракт с «Барысом».
Диханбек и Омирбеков являются выпускниками ДЮСШ «Барыс». В прошедшем сезоне спортсмены выступали за «Номад». На счету Диханбека 22 (4+18) балла в 56 встречах чемпионата Казахстана, включая плей-офф. Омирбеков за 59 игр, включая плей-офф, заработал 40 (14+26) очков. В мае оба дебютировали в составе национальной команды Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.
Также сообщается, что вратарь Джелал-ад-Дин Амирбеков и защитник Эдуард Шетле заключили односторонние контракты с «Номадом» сроком на один сезон (до 30 апреля 2024 года).
- 10 августа 2023
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:15
-
12:45
-
12:14
-
11:52
-
11:33
-
11:22
-
11:13
-
11:00
-
10:50
-
10:25
-
09:55
-
09:25
-
08:55
-
08:25
-
04:36
-
03:43
-
03:28
-
03:13
-
02:56
-
02:34
- 9 августа 2023
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:28