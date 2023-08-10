«Барыс» заключил контракты с тремя хоккеистами системы клуба

Хоккейный клуб «Барыс» заключил контракты с пятью хоккеистами системы клуба. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, защитник Мади Диханбек и нападающий Алихан Омирбеков заключили двусторонние контракты с «Барысом» сроком на один сезон (до 30 апреля 2024 года). Защитник Кирилл Никитин, который в прошлом сезоне также находился в расположении «Номада», заключил пробный контракт с «Барысом».

Диханбек и Омирбеков являются выпускниками ДЮСШ «Барыс». В прошедшем сезоне спортсмены выступали за «Номад». На счету Диханбека 22 (4+18) балла в 56 встречах чемпионата Казахстана, включая плей-офф. Омирбеков за 59 игр, включая плей-офф, заработал 40 (14+26) очков. В мае оба дебютировали в составе национальной команды Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.

Также сообщается, что вратарь Джелал-ад-Дин Амирбеков и защитник Эдуард Шетле заключили односторонние контракты с «Номадом» сроком на один сезон (до 30 апреля 2024 года).