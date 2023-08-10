«Амур» сравнял счёт в концовке, но уступил «Витязю» по буллитам в товарищеском матче

В Новогорске состоялся товарищеский матч между «Амуром» и «Витязем». Победу в матче одержали подмосковные хоккеисты со счётом 4:3 по буллитам.

Отметим, что в основное время матча «Амуру» удалось спастись и сравнять счёт за минуту и семь секунд до конца третьего периода. Отличился Пётр Хохряков с передач Станислава Бочарова и Яна Дрозга. В серии буллитов решающий бросок нанёс хоккеист «Витязя» Владислав Цицюра. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Лозебников и Дмитрий Шикин.

«Амур» ранее обыграл воскресенский «Химик» по буллитам со счётом 3:2. «Витязь» свой первый предсезонный матч проиграл «Спартаку» со счётом 0:2.