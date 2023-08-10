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«Амур» сравнял счёт в концовке, но уступил «Витязю» по буллитам в товарищеском матче

«Амур» сравнял счёт в концовке, но уступил «Витязю» по буллитам в товарищеском матче
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В Новогорске состоялся товарищеский матч между «Амуром» и «Витязем». Победу в матче одержали подмосковные хоккеисты со счётом 4:3 по буллитам.

Отметим, что в основное время матча «Амуру» удалось спастись и сравнять счёт за минуту и семь секунд до конца третьего периода. Отличился Пётр Хохряков с передач Станислава Бочарова и Яна Дрозга. В серии буллитов решающий бросок нанёс хоккеист «Витязя» Владислав Цицюра. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Лозебников и Дмитрий Шикин.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
10 августа 2023, четверг. 13:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Б
Витязь
Московская область
1:0 Коршков (Шевченко, Ли) – 15:12 (5x4)   1:1 Ежов (Яремчук, Кара) – 19:38 (5x5)   1:2 Уилсон – 22:20 (5x5)   2:2 Кулик (Мищенко, Дрозг) – 48:49 (5x5)   2:3 Яремчук (Галузин, Кара) – 49:32 (5x5)   3:3 Хохряков (Бочаров, Дрозг) – 58:53 (5x5)   3:4 Цицюра – 65:00

«Амур» ранее обыграл воскресенский «Химик» по буллитам со счётом 3:2. «Витязь» свой первый предсезонный матч проиграл «Спартаку» со счётом 0:2.

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