Роман Ротенберг примет участие в турнире «3х3» в качестве игрока в составе СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг примет участие в турнире «3х3» в качестве игрока в составе петербургского клуба. Турнир состоится в Сочи на стадионе «Шайба» 10 августа. В нём примут участие СКА, «Сочи», ХК «Ростов» и сборная России U23.

Состав СКА на этот турнир выглядит следующим образом:

Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков;

Полевые игроки: Роман Ротенберг, Кирилл Танков, Максим Федотов, Иван Демидов, Матвей Мичков, Иван Выдренков, Семён Синяткин, Евгений Кетов, Егор Зеленов, Илья Федотов, Семён Демидов, Дмитрий Бучельников.