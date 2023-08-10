Роман Ротенберг примет участие в турнире «3х3» в качестве игрока в составе СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг примет участие в турнире «3х3» в качестве игрока в составе петербургского клуба. Турнир состоится в Сочи на стадионе «Шайба» 10 августа. В нём примут участие СКА, «Сочи», ХК «Ростов» и сборная России U23.
Состав СКА на этот турнир выглядит следующим образом:
Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков;
Полевые игроки: Роман Ротенберг, Кирилл Танков, Максим Федотов, Иван Демидов, Матвей Мичков, Иван Выдренков, Семён Синяткин, Евгений Кетов, Егор Зеленов, Илья Федотов, Семён Демидов, Дмитрий Бучельников.
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