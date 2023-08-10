Экс-нападающий СКА назвал главных претендентов за звание лучшего снайпера КХЛ

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов назвал претендентов на звание лучшего снайпера регулярного чемпионата КХЛ в новом сезоне и заявил, что такая цель должна быть у каждого хоккеиста лиги.
«Кто будет главным конкурентом Яшкина в снайперской гонке? Новых фамилий, к сожалению, не увидим. Хотелось бы, чтобы себя проявили молодые и дерзкие, чтобы штурмовали эти преграды. Должны догонять лидеров, но…
Думаю, Яшкину составят конкуренцию и тот же Радулов, Гусев, может быть, и Шипачёв. Было бы здорово увидеть в этом списке молодых, на кого ставка не делается. Почему бы и Грицюку с Толчинским не показать себя? Вообще, такая амбициозная идея должна быть у любого хоккеиста, даже защитника», — цитирует Бахмутова Legalbet.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий СКА Дмитрий Яшкин стал лучшим бомбардиром (62 очка) и лучшим снайпером (40 шайб) лиги. Форвард записал на свой счёт 22 результативные передачи.
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