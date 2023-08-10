Гендиректор «Трактора»: с удовольствием видел бы Зарипова в клубе, но шансов почти нет

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о прощальном матче Даниса Зарипова и заявил, что хотел бы видеть пятикратного обладателя Кубка Гагарина на должности в челябинском клубе.
«Впечатления отличные, много положительных эмоций. Рад за Даниса, что прошло достойное чествование, которое соответствует его карьере. Эмоции крутые, получился большой праздник. Зарипов — легенда с точки зрения спортивных результатов, поведения и харизмы. Он пример не только для молодёжи, но и действующих хоккеистов.
Как человек Данис всегда оставался земным, с нормальными жизненными понятиями. Могу смело сказать, что легендарная карьера его нисколько не испортила. Он всегда был отличным другом, а для меня смело можно сказать, что и братом. Ценю нашу дружбу и общение, буду всячески поддерживать его в новой жизни после окончания карьеры.
Мы звали его в «Трактор», когда он был ещё игроком. Если Зарипов готов рассматривать предложения, то я бы с удовольствием видел его в нашем клубе. Но из разговоров с ним понимаю: шансов на то, что он окажется в «Тракторе», почти нет. Все мысли Зарипова, по крайней мере сейчас, связаны с «Ак Барсом», — цитирует Савина «РБ Спорт».
Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин вспомнил об игре за казанскую команду с Данисом Зариповым.
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