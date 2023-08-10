Гуляев: на драфте НХЛ думал: «Ну всё, ничего мне не светит!»

Российский защитник Михаил Гуляев прокомментировал драфт НХЛ 2023 года, на котором был выбран «Колорадо Эвеланш» в первом раунде под общим 31-м номером.

«Впечатления от драфта? Осуществилась моя маленькая мечта. НХЛ — высшая ступень в карьере, к которой я стремлюсь. Драфт — прикольное событие, собираются ребята с разных стран, со многими удалось пообщаться, плюс было много болельщиков.

В Нэшвилле были живые собеседования? Да, у меня было собеседований 15. Каждый день был расписан: утром одна команда, потом вторая, днем ещё. С утра до вечера дня три-четыре были собеседования. Почти все вопросы были одинаковыми, на третьем собеседовании уже зазубрил ответы, говорил одно и то же.

Было ли предчувствие, что «Колорадо» выберет? «Колорадо» теплее всего ко мне отнёсся. На первом собеседовании был Джо Сакик, он меня спросил, кто мой любимый игрок НХЛ. Я сказал, что это Кейл Макар. Они сразу обрадовались, начали смеяться, и отношение ко мне как будто переменилось. Вечером агенту позвонили из «Колорадо» и попросили организовать ещё одно собеседование. Мне сказали, что если у них будет пик, то они меня возьмут. Я был очень рад. Очень нравится, как играет «Колорадо». Макар — понятно, мой любимый защитник, мне нравится, что ему разрешают играть в атакующий хоккей. Это круто.

Сильно нервничал на церемонии? Немного нервничал. С пятого пика сидел и думал: «Ну всё, сейчас точно моё имя назовут». Говорил маме: «Ну всё, сейчас буду я». А мы всё сидели и сидели. Где-то уже 25-й пик шёл, и я подумал: «Ну всё, ничего мне не светит». Расстроился, сижу, голову опустив, и тут 31-й -пик, и меня выбирают. Очень волнительно было! Ещё и церемония долгая, часа два я точно сидел», — сказал Гуляев в интервью Sport24.

Ранее Гуляев сообщил подробности разговора с президентом «Колорадо Эвеланш» по хоккейным операциям Джо Сакиком.