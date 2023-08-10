The Hockey Writers дал прогноз на результативность Капризова в новом сезоне

Журналистка Мэрайя Старк в статье на сайте The Hockey Writers предположила, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в новом сезоне Национальной хоккейной лиги забросит 60 шайб и наберёт 120 очков.

«В свой первый сезон Капризов набрал 51 очко, а через сезон побил это достижение, набрав 108 очков. В прошлом сезоне он столкнулся с небольшой проблемой из-за травмы, но всё же набрал 75 результативных баллов.

Он захочет сделать всё, что в его силах, чтобы искупить свою вину за прошлый сезон, и ему ещё многое предстоит доказать. Забить 50 голов не должно быть слишком сложно для него, так как он уже забивал 47 два сезона назад, но добраться до 60 шайб может быть немного сложнее, как и до 120 очков. Однако с Капризовым кажется, что всё возможно, и набрать такое количество результативных баллов вполне возможно. Надеюсь, он сможет остаться здоровым и показать всем следующий уровень в своей игре», — сказано в статье.