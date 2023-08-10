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Никита Гусев впервые забросил и оформил дубль за московское «Динамо»

Никита Гусев впервые забросил и оформил дубль за московское «Динамо»
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В Уфе проходит матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором местный «Салават Юлаев» принимает московское «Динамо». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

В конце первой двадцатиминутки счёт в матче открыл новичок московского клуба Никита Гусев. В ассистентах — Джордан Уил и Андрей Миронов. Эта шайба стала первой для Гусева за «Динамо».

ВИДЕО

На четвёртой минуте второго периода Гусев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила оформил дубль.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Миронов) – 19:29 (4x4)   0:2 Гусев (Пакетт, Уил) – 23:50 (5x5)

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром ОИ-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 годах. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011). За свою карьеру Гусев успел поиграть за СКА, ЦСКА, «Амур» и «Югру» в КХЛ, а также за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз» в НХЛ.

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