Чижмин: игра Ковальчука в «Спартаке» была бы неоценимой поддержкой для клуба

Экс-хоккеист «Спартака» и «Крыльев Советов» Евгений Чижмин оценил возможную игру Ильи Ковальчука за красно-белых.
«Много разных подводных камней есть, которые не видно на поверхности. Риск получить травму, нужно ли ему это? Да, у него есть опыт, знания, умения, которые он может передать. Для «Спартака», например, это была бы неоценимая поддержка. Он сильный, забивающий игрок. Он решает поставленные задачи.
Если он готов и чувствует себя на все 99,9%, то надо пробовать. Есть хорошая фраза: если что-то не попробуешь, потом будешь жалеть, что не сделал этого. Ковальчук должен сделать шаг к тому, чтобы феерично завершить свою карьеру. Сыграть, оставить след и красиво уйти», — сказал Чижмин в интервью Legalbet.
За столичный «Спартак» Ковальчук выступал с 1999 по 2001 год. В Суперлиге форвард сыграл за красно-белых 79 игр и забросил 37 шайб.
- 10 августа 2023
-
18:13
-
17:50
-
17:47
-
17:21
-
17:10
-
17:00
-
16:44
-
16:41
-
16:33
-
16:19
-
16:09
-
15:50
-
15:34
-
15:30
-
15:20
-
15:13
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:15
-
12:45
-
12:14
-
11:52
-
11:33
-
11:22
-
11:13
-
11:00
-
10:50
-
10:25
-
09:55
-
09:25
-
08:55
-
08:25
-
04:36