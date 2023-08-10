Чижмин: игра Ковальчука в «Спартаке» была бы неоценимой поддержкой для клуба

Экс-хоккеист «Спартака» и «Крыльев Советов» Евгений Чижмин оценил возможную игру Ильи Ковальчука за красно-белых.

«Много разных подводных камней есть, которые не видно на поверхности. Риск получить травму, нужно ли ему это? Да, у него есть опыт, знания, умения, которые он может передать. Для «Спартака», например, это была бы неоценимая поддержка. Он сильный, забивающий игрок. Он решает поставленные задачи.

Если он готов и чувствует себя на все 99,9%, то надо пробовать. Есть хорошая фраза: если что-то не попробуешь, потом будешь жалеть, что не сделал этого. Ковальчук должен сделать шаг к тому, чтобы феерично завершить свою карьеру. Сыграть, оставить след и красиво уйти», — сказал Чижмин в интервью Legalbet.

За столичный «Спартак» Ковальчук выступал с 1999 по 2001 год. В Суперлиге форвард сыграл за красно-белых 79 игр и забросил 37 шайб.