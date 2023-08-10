Дубль Гусева помог «Динамо» одержать победу над «Салаватом Юлаевым»

В Уфе завершился матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Победу в матче со счётом 4:2 одержали бело-голубые.

В конце первой двадцатиминутки счёт в матче открыл новичок московского клуба Никита Гусев. В ассистентах — Джордан Уил и Андрей Миронов. Эта шайба стала первой для Гусева за «Динамо».

На четвёртой минуте второго периода Гусев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила оформил дубль. В середине периода Александр Хмелевски с передачи Вячеслава Лещенко размочил счёт в матче. Спустя минуту Игорь Ожиганов с передач Кирилла Готовца и Эрика О'Делла сделал счёт 3:1.

На шестой минуте третьего периода Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова забросил четвёртую шайбу «Динамо». На девятой минуте периода Егор Сучков с передач Евгения Тимкина и Владислава Ефремова сделал счёт 4:2.