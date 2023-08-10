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Дубль Гусева помог «Динамо» одержать победу над «Салаватом Юлаевым»

Дубль Гусева помог «Динамо» одержать победу над «Салаватом Юлаевым»
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В Уфе завершился матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Победу в матче со счётом 4:2 одержали бело-голубые.

В конце первой двадцатиминутки счёт в матче открыл новичок московского клуба Никита Гусев. В ассистентах — Джордан Уил и Андрей Миронов. Эта шайба стала первой для Гусева за «Динамо».

На четвёртой минуте второго периода Гусев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила оформил дубль. В середине периода Александр Хмелевски с передачи Вячеслава Лещенко размочил счёт в матче. Спустя минуту Игорь Ожиганов с передач Кирилла Готовца и Эрика О'Делла сделал счёт 3:1.

На шестой минуте третьего периода Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова забросил четвёртую шайбу «Динамо». На девятой минуте периода Егор Сучков с передач Евгения Тимкина и Владислава Ефремова сделал счёт 4:2.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Миронов) – 19:29 (4x4)   0:2 Гусев (Пакетт, Уил) – 23:50 (5x5)   1:2 Хмелевский (Лещенко) – 29:04 (5x4)   1:3 Ожиганов (Готовец, О'Делл) – 30:12 (5x5)   1:4 Уил (Гусев, Ожиганов) – 45:56 (5x4)   2:4 Сучков (Тимкин, Ефремов) – 48:05 (5x5)
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