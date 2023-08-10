Форвард СКА Матвей Мичков стал MVP турнира «3х3» в Сочи

В Сочи на стадионе «Шайба» завершился турнир в формате «3х3». Победителем турнира стал СКА, обыгравший в финале сборную России U23.

Лучшим игроком турнира был признан нападающий СКА Матвей Мичков, который в двух матчах отметился тремя заброшенными шайбами без результативных передач.

Напомним, Мичков в ходе прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. На драфте НХЛ — 2023 Мичков был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером. 18-летний нападающий имеет контракт со СКА сроком на три года.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в матче армейцев с «Сочи» (7:4) и забросил шайбу Максиму Третьяку во время сирены.