Р. Ротенберг: 50% доходов ИИХФ – участие сборной России. Им придётся серьёзно задуматься

Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что Международная федерация хоккея теряет доходы из-за отстранения сборной России.

«ИИХФ разорится из-за отсутствия сборной России? У любого предприятия есть экономическая модель, доходы и расходы. Когда расходы превышают доходы, компания банкротится. Здесь надо смотреть, как дальше будут обстоять дела, но могу сказать, что больше 50% доходов ИИХФ – это участие сборной России. Когда сборная России не участвует, у них появляются проблемы с доходностью. Нет прибыли — соответственно, на что содержать всех сотрудников организации? Им придётся серьёзно задуматься.

Мы готовы вернуться, готовы внести свой вклад в международный хоккей. Нельзя допускать банкротства ИИХФ, потому что банкротство федерации будет плохо для всего международного хоккея. Мы вместе не должны этого допустить. Мы должны работать все вместе, чтобы ИИХФ процветала, а мы будем делать всё возможное, чтобы с точки зрения доходности и яркого хоккея мы все вместе всегда были в плюсе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.