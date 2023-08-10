Р. Ротенберг ответил на вопрос, когда СКА может переехать на новую арену

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о возможных сроках переезда армейцев на новую арену.

«Переезд СКА на новую арену? Когда будет готова арена, мы это обязательно обсудим. Мы не строители арены. Как только арена будет готова, мы, возможно, туда переедем. Это зависит от решения ПАО «Газпром», нашего акционера и главного спонсора», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что ввод арены в эксплуатацию намечен на 2023 год. Вместимость «СКА Арены» на хоккейных матчах — 21,5 тыс. человек, на концертах — до 23 тыс. 17 июня 2023 года строители и сотрудники впервые опробовали лёд «СКА-Арены» в Петербурге.

Ранее Роман Ротенберг рассказал, что клуб планирует устроить прощальный матч экс-форварда армейцев Евгения Кетова.