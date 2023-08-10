Р. Ротенберг: миллион за победу отдал бы в детский дом! Но решать будут молодые ребята
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, куда клуб может потратить 1 млн рублей за победу в турнире «3х3» в Сочи.
«На что потратим миллион рублей за победу в турнире? Сейчас с ребятами обсудим, они молодые. Честно, я бы этот миллион отдал в детский дом! Но это решение команды. Я не принимаю решение, надо с молодыми ребятами обсудить. У них не такая большая зарплата, чтобы распоряжаться их деньгами. Это их деньги, я к этому никакого отношения не имею и точно не буду участвовать в распределении выигрыша. Это всё для команды, для ребят — для Мичкова, Демидова и остальных», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее Ротенберг после игры на турнире «3х3» в Сочи оценил вероятность провести матч в КХЛ.
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