Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов назвал причины поражения от «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:4).
«В принципе это была первая игра в сезоне. Мы играли против хорошего соперника. Создавали моменты, но не могли их реализовать.
Хафизуллин на синей линии в большинстве? Мы планируем, что он будет играть там в течении сезона. Когда он был здесь два года назад, то играл на синей линии. В принципе у него неплохо получалось. У него есть потенциал.
Сучков в четвёртом звене? Мы развязали ему руки, и что Ефремов, что Тимкин его сегодня хорошо страховали. И забили хороший гол, все трое поучаствовали.
Что случилось во втором периоде, когда инициатива перешла к «Динамо»? Была плотная игра. Первая игра в сезоне. И у нас моменты были во втором [периоде]. Мы знали, что «Динамо» хорошо прессингует, играет активно. Но были моменты, когда мы выходили из-под давления. Были моменты, когда они нас накрывали. Опять же: это первая игра.
Драки на предсезонке? Они помогают. Это показывает и характер наших ребят, показывает, что они не любят проигрывать. Поэтому эмоции их перехлёстывали.
Завтра сыграет Ежов? Да», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 10 августа 2023
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