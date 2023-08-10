Рендулич: в КХЛ на играх «Медвешчака» был дурдом, хоккей в Хорватии был популярнее футбола

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал об атмосфере в Загребе на матчах «Медвешчака» в КХЛ.

«Что думаю об эксперименте с «Медвешчаком» в КХЛ? Когда они играли в Австрии, начался большой рост популярности. Была хорошая команда, люди стали ходить на матчи, ездить на выезды в Австрию, просто безумие. Я хорошо знаю президента клуба, он сказал, что если бы клуб не перешёл в КХЛ, то у них после этого не было бы денег, чтобы играть в Австрии. КХЛ помогла им с деньгами, чтобы заявиться в лигу. Если бы они этого не сделали, команда уже тогда бы обанкротилась. А так они смогли отыграть ещё три-четыре года, но при этом понимали, что когда-то это неизбежно случится.

Так что «Медвешчак» обанкротился не из-за КХЛ. Просто у нас не хоккейная страна, здесь тяжело найти спонсоров, финансирование. Клуб просто плыл по течению, у него не было плана развития, чтобы молодые хорватские ребята играли. Так что всё накрылось медным тазом.

Во времена КХЛ был всплеск интереса к хоккею? Был, просто с ума сойти! В какой-то момент хоккей стал популярнее футбола, на каждый матч приходило по шесть-семь тысяч человек, все болели, полный дурдом. А потом всё сошло на нет. Грустно, но что поделать», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате» завтра, 11 августа.