Панин о моментах с «Динамо»: сыграли с запасом. Запас, который мы куда-то оставили

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о первом матче Кубка Республики Башкортостан с московским «Динамо» (2:4).
«Наверное, самое банальное: не получилось забить при таком количестве моментов, которые мы создали. Не то, чтобы это решило какой-то исход. Плюс где-то наши недоработки. Но это первая игра, это в принципе нормально. Характер проявили в концовке и если судить по количеству созданных моментов, сыграли даже с запасом. Запас, который мы не реализовали, куда-то мы его оставили.
Важен ли результат предсезонных турниров? Для внутреннего состояния спортсменов, если ты себя уважаешь, выиграть игру очень важно. Это чисто внутреннее состояние. Тут больше наигрываются тройки, пары, какие-то сочетания, большинство, меньшинство. Тренерам уже видно, кто где может играть, кто ещё чуть-чуть не готов.
Много новичков? Все ребята, которые пришли, это было точечное усиление, уже имеют определённый статус в КХЛ, поэтому у них не было проблем с влитием в команду. Они просто выходят каждый, играют на команду. Сегодня первая игра, какой-то небольшой сумбур», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 10 августа 2023
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