Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Трактор» в Кубке ТАНЕКО, у Радулова — дубль

В Казани завершился матч в рамках Кубка ТАНЕКО, в котором местный «Ак Барс» принимал «Трактор». Победу в матче одержал хозяин турнира со счётом 4:3.

На второй минуте первого периода Михаил Горюнов-Рольгизер с передачи Виктора Антипина открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Владимир Ткачёв с передач Егора Попова и Максима Шабанова удвоил преимущество челябинского клуба.

В середине второго периода Кирилл Семёнов с передачи Кирилла Петрова размочил счёт. Спустя минуту Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Станислава Галиева сделал счёт 2:2.

В начале третьей двадцатиминутки Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова вывел казанский клуб вперёд. В конце матча четвёртую шайбу казанцев забросил Дмитрий Яшкин. В ассистентах — Вадим Шипачёв. В конце матча окончательный счёт установил Сергей Телегин.