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«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Трактор» в Кубке ТАНЕКО, у Радулова — дубль

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Трактор» в Кубке ТАНЕКО, у Радулова — дубль
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В Казани завершился матч в рамках Кубка ТАНЕКО, в котором местный «Ак Барс» принимал «Трактор». Победу в матче одержал хозяин турнира со счётом 4:3.

На второй минуте первого периода Михаил Горюнов-Рольгизер с передачи Виктора Антипина открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Владимир Ткачёв с передач Егора Попова и Максима Шабанова удвоил преимущество челябинского клуба.

В середине второго периода Кирилл Семёнов с передачи Кирилла Петрова размочил счёт. Спустя минуту Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Станислава Галиева сделал счёт 2:2.

В начале третьей двадцатиминутки Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова вывел казанский клуб вперёд. В конце матча четвёртую шайбу казанцев забросил Дмитрий Яшкин. В ассистентах — Вадим Шипачёв. В конце матча окончательный счёт установил Сергей Телегин.

Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО
10 августа 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Горюнов-Рольгизер (Антипин) – 01:22 (5x5)   0:2 Ткачёв (Попов, Шабанов) – 06:25 (5x4)   1:2 Семёнов (Петров) – 31:19 (5x5)   2:2 А. Радулов (Шипачёв, Галиев) – 32:25 (5x4)   3:2 А. Радулов (Шипачёв, Войнов) – 41:46 (5x4)   4:2 Яшкин (Шипачёв) – 56:22 (5x5)   4:3 Телегин (Ткачёв) – 59:12 (5x4)
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