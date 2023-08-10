Крикунов назвал плюсы и минусы натурализации легионеров в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал получение легионерами КХЛ паспортов Российской Федерации.
«Естественно, что таким образом они обходят действующий в лиге лимит на легионеров. В какой-то степени это плюс, а в какой-то — минус. Плюс в том, что эти игроки более мастеровитые. А минус — пропадают места для молодых российских хоккеистов. А так, всё делается для того, чтобы усилить команду.
Ждать ли их в сборной России? Все же знают закон, нужно подождать четыре года. Получают российские паспорта не такие уж молодые игроки, чтобы через четыре года претендовать на место в национальной команде. Все эти ребята уже взрослые. Непонятно, на каком уровне они будут играть через четыре года», — сказал Крикунов в интервью Betonmobile.
Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал получение легионерами российского гражданства.
- 10 августа 2023
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