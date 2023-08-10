Тимкин – о стычке с Пакеттом: он постоянно вякает на судей, когда прикрывают – сразу герой

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин прокомментировал поражение от «Динамо» (2:4) и рассказал о стычках с форвардом бело-голубых Седриком Пакеттом.
«Яркая концовка, много стычек, что привело к такому развитию событий? Не хотели проигрывать, пытались завестись, добавить эмоций. Немного не получилось.
Несколько стычек с Пакеттом? Я не знаю, он постоянно вякает на судей. Как только подъезжаю, слова сказать не может, а когда прикрывают – сразу герой. Он приехал в страну, пусть русский учит. Я что-то тоже понимаю по-английски.
Что стало ключевым фактором поражения? Проблемы с реализацией. Были моменты, в том числе у пустых ворот. Думаю, мы добьёмся поставленных целей. Конечно, в предсезонных матчах нагрузки сказываются, но мы стараемся не думать об этом», — цитирует Тимкина «БИЗНЕС Online».
Тимкин и Пакетт в матче получили по четыре минуты штрафа каждый.
- 10 августа 2023
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