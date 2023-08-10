THW: Мичков — решающий фактор для достижения Кубка Стэнли, он — будущее «Филадельфии»

Журналист Джастин Джампьетро в статье на портале The Hockey Writers рассказал о значении Матвея Мичкова для «Филадельфии Флайерз», которая выбрала его на драфте НХЛ под седьмым номером.

«Мичков, родившийся и выросший в России, мог бы остаться в своей стране до конца жизни, учитывая его статус подающей надежды звезды. Вместо этого он проявил интерес к тому, чтобы перебраться в Северную Америку и дать НХЛ шанс. Если Кубок Стэнли — его мечта, он станет решающим фактором для её достижения. Мичков – будущее «Флайерз».

Это будет сложно, но терпение будет иметь решающее значение в этом процессе. «Флайерз» редко имели возможность выбрать игрока, вокруг которого крутилась вся лига, поэтому им хочется перемотать вперёд, пока Мичков, наконец, не будет готов перейти в НХЛ. Пока этого не произойдёт, верный клуб может только ждать, пока этот день не приблизится», — написано в статье.