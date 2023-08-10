THW: Мичков — решающий фактор для достижения Кубка Стэнли, он — будущее «Филадельфии»

Журналист Джастин Джампьетро в статье на портале The Hockey Writers рассказал о значении Матвея Мичкова для «Филадельфии Флайерз», которая выбрала его на драфте НХЛ под седьмым номером.
«Мичков, родившийся и выросший в России, мог бы остаться в своей стране до конца жизни, учитывая его статус подающей надежды звезды. Вместо этого он проявил интерес к тому, чтобы перебраться в Северную Америку и дать НХЛ шанс. Если Кубок Стэнли — его мечта, он станет решающим фактором для её достижения. Мичков – будущее «Флайерз».
Это будет сложно, но терпение будет иметь решающее значение в этом процессе. «Флайерз» редко имели возможность выбрать игрока, вокруг которого крутилась вся лига, поэтому им хочется перемотать вперёд, пока Мичков, наконец, не будет готов перейти в НХЛ. Пока этого не произойдёт, верный клуб может только ждать, пока этот день не приблизится», — написано в статье.
- 10 августа 2023
-
23:44
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:24
-
22:11
-
22:00
-
21:42
-
21:27
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
20:10
-
20:05
-
20:01
-
19:58
-
19:51
-
19:38
-
19:32
-
19:20
-
19:00
-
18:43
-
18:34
-
18:22
-
18:13
-
17:50
-
17:47
-
17:21
-
17:10