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«Спартак» заключил контракты с двумя молодыми игроками

«Спартак» заключил контракты с двумя молодыми игроками
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Московский «Спартак» заключил двусторонние контракты с защитником Арсением Пожидаевым и нападающим Силантием Кожушко, сообщает официальный сайт клуба. Ранее, с молодыми игроками были подписаны просмотровые соглашения.

19-летний Пожидаев (187 см, 85 кг) провел за молодёжную команду «Спартака» все пять матчей на предсезонном турнире имени Маслова в Санкт-Петербурге, при одной голевой передаче и четырёх минутах штрафа. Всего на счету защитника в МХЛ – 45 матчей и 4 (1+3) очка за «Крылья Советов» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Выпускник спартаковской школы, 16-летний Кожушко (172 см, 70 кг) стал одним из лучших ассистентов МХК «Спартак» на турнире в Санкт-Петербурге, сделав три голевые передачи в пяти матчах. В прошлом сезоне МХЛ юный форвард провёл дебютный матч за молодёжную команду красно-белых, приняв участие в домашней победе над «Динамо» из Санкт-Петербурга 18 февраля (6:3). Двусторонний контракт «Спартака» с Кожушко подписан на три года, с Пожидаевым – на один год.

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