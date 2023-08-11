Завьялов: радует, что «Витязь» забил голы «Амуру» в большинстве

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов подвёл итоги контрольного матча с «Амуром» (4:3 Б). Три шайбы в основное время игры подмосковный клуб забил в большинстве.

«Хорошая победа, хорошая игра, хороший соперник. Хабаровск обновился очень серьёзно. Они подобрали хороших игроков. Наши ребята молодцы, кто-то первую игру на предсезонном сборе провёл. Я очень рад, что ребята прониклись теми словами, которые мы говорили перед матчем.

Позитивно то, что забили голы в большинстве – это радует. Пропустили в равных составах «пять на пять» – над этим поработаем ещё. Посмотрим видео, проанализируем, покажем, подскажем. В меньшинстве одну шайбу пропустили – здесь тоже ничего страшного. Это летний хоккей. От этого никуда не деться», – сказал Завьялов в интервью, опубликованном на официальном сайте «Витязя».