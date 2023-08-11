Барулин: в матче с «Витязем» «Амур» получил много необязательных удалений

Нападающий «Амура» Владислав Барулин после контрольного матча с «Витязем» (4:5 Б) сказал, что его команда получила множество необязательных удалений.
«Хорошая игра получилась, весь первый период мы играли первым номером, много моментов создали у чужих ворот. Хорошее большинство забили, но шайба за секунду до конца периода оказалась лишней. По игре мы показывали хорошее движение. Во втором и третьем периодах много получилось проводить отрезков у чужих ворот. Тренеры просили делать наложение звеньев.
Много необязательных удалений получили вместе с соперником. Большая нагрузка выпала на тех, кто играет в меньшинстве. Отсюда у кого-то больше времени, у кого-то меньше.
В третьем периоде получилось отыграться. Опять же мы много времени играли в чужой зоне, активно шли в давление. В концовке периода мы провели длинный отрезок в чужой зоне, несколько раз наложили звенья плюс соперник несколько раз пробросился и этим воспользовались», — приводит официальный сайт «Амура» слова Барулина.
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