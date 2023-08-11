Вратарь «Амура»: в матче с «Витязем» команда показала характер

Вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников подвёл итоги контрольного матча с «Витязем» (3:4 Б). Хабаровчане дважды отыгрывались по ходу встречи и забросили третью шайбу за 1 минуту 39 секунд до конца третьего периода.

«Для нас это вторая игра, поймали уже игровой ритм и продышались. Мы очень здорово начали, 19 минут их давили, но эта шайба в конце «в раздевалку» смазала первый период. Конечно, обидно такой гол нелепый получить в начале второго периода. Такое случается обычно именно не предсезонке. Рикошеты от бортов бывают всегда, что поделать, это жизнь. Конечно, настроение эта шайба подпортила, но по игре мы ещё добавили. Много удалений, сегодня обе команды потренировали и большинство, и меньшинство. «Витязь» хорошо двигал шайбу в большинстве в нашей зоне. Мы забрали концовку игры и тоже сегодня забросили в большинстве. Могли забирать игру в овертайме, но главное показали характер. В буллитах сегодня точнее гости», — приводит официальный сайт «Амура» слова Лозебникова.