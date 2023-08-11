«Торонто» подписал контракт новичка с нападающим Истоном Коуэном
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«Торонто» подписал контракт новичка с нападающим Истоном Коуэном. «Мэйпл Лифс» выбрали 18-летнего форварда под общим 28-м номером на драфте НХЛ — 2023.
Прошлый сезон стал для Коуэна первым полноценным в юниорской лиге Онтарио. В 68 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 53 (20+33) очка — забросил 20 шайб и отдал 33 результативные передачи. В плей-офф на счету Коуэна 21 (9+12) очко в 20 матчах.
Перед драфтом Коуэн многими специалистами оценивался как игрок второго раунда.
Напомним, ранее «Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли голкипером Мартином Джонсом. Контракт вратаря рассчитан на один сезон.
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