«Торонто» подписал контракт новичка с нападающим Истоном Коуэном. «Мэйпл Лифс» выбрали 18-летнего форварда под общим 28-м номером на драфте НХЛ — 2023.

Прошлый сезон стал для Коуэна первым полноценным в юниорской лиге Онтарио. В 68 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 53 (20+33) очка — забросил 20 шайб и отдал 33 результативные передачи. В плей-офф на счету Коуэна 21 (9+12) очко в 20 матчах.

Перед драфтом Коуэн многими специалистами оценивался как игрок второго раунда.

Напомним, ранее «Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли голкипером Мартином Джонсом. Контракт вратаря рассчитан на один сезон.