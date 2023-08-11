«Каролина» подписала однолетний контракт с защитником Калебом Джонсом
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«Каролина» подписала контракт с защитником Калебом Джонсом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком обороны рассчитано сроком на один год и зарплатой в $ 775 тыс. Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 1,35 млн.
26-летний американский защитник провёл два предыдущих сезона в «Чикаго», где выступал вместе со своим братом Сетом. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ провёл 73 матча, в которых набрал 16 (4+12) очков при полезности «-19», 40 минутах штрафа и среднем времени на льду 19.11.
Всего в НХЛ Джонс провёл 217 матчей, в которых набрал 50 (14+36) очков с показателем полезности «-39».
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