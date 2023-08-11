Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В ФХР сообщили, что защитнику «Динамо» Менеллу разрешили выступать за сборную России

В ФХР сообщили, что защитнику «Динамо» Менеллу разрешили выступать за сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл больше не считается легионером в чемпионате КХЛ и может выступать за национальную команду России. Как сообщает ТАСС, такое решение приняла комиссия по определению статуса игроков, имеющих право выступать в составе национальной команды. О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года. 9 августа Менелл получил спортивное гражданство РФ.

Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10».

На данный момент Менелл находится в списке травмированных «Динамо» и планирует восстановиться к началу регулярного чемпионата КХЛ.

Материалы по теме
Защитник московского «Динамо» Менелл получил российское спортивное гражданство
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023