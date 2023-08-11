В ФХР сообщили, что защитнику «Динамо» Менеллу разрешили выступать за сборную России

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл больше не считается легионером в чемпионате КХЛ и может выступать за национальную команду России. Как сообщает ТАСС, такое решение приняла комиссия по определению статуса игроков, имеющих право выступать в составе национальной команды. О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года. 9 августа Менелл получил спортивное гражданство РФ.
Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10».
На данный момент Менелл находится в списке травмированных «Динамо» и планирует восстановиться к началу регулярного чемпионата КХЛ.
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