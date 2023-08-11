Канадский защитник «Трактора»: мне говорили, что в России тяжёлая предсезонка

Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (3:4) на предсезонном турнире в Казани и оценил предсезонную подготовку в составе челябинского клуба.

«Это моя первая предсезонка в КХЛ. Для первой игры мы действовали неплохо, с учётом тяжёлого тренировочного лагеря. «Ак Барс» — отличная команда, поэтому немного жаль уступать в таком матче, когда ты ведёшь в две шайбы, но это полезный опыт. Казань показала, что всегда играет до конца, и то, что они горят в две шайбы, для них не проблема. Будут давить до финального свистка, плюс мастерство, надо учиться играть так, как они. Вижу прогресс нашей команды, это лишь первая игра, всё самое интересное впереди.

Насколько необычна предсезонка в России? Много работы, длинный тренировочный лагерь, но, когда ты с командой, время летит быстрее. Есть и бег, это довольно необычно, мне и до этого говорили, что в России тяжёлая предсезонка. Мне такая работа заходит. Мы всё делаем вместе: работа, отдых — это сплачивает, добавляет сил и эмоций. По-русски это варка? Интересно, мне нравится!» — цитирует Хэмилтона Metaratings.

За челябинскую команду Хэмилтон провёл 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросил три шайбы и отметился 15 результативными передачами. Большую часть карьеры Хэмилтон провёл в АХЛ. На счету канадца 221 матч, 92 (19+73) балла и показатель полезности «+27».