Главный тренер «Сочи» рассказал, почему клубу не удалось сохранить Мичкова в своём составе

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал уход из команды нападающего Матвея Мичкова. 18-летний форвард выступал за сочинский клуб на правах аренды из СКА и был его главным бомбардиром во второй половине чемпионата.
«Хотели ли мы сохранить Мичкова в «Сочи» на следующий сезон? Мы знали, что Матвей вернётся в СКА из аренды. Это в любом случае, таков регламент. Но все знают, какие события в его семье случились весной. Из жизни ушёл отец Матвея. До этого он выражал желание играть за «Сочи», с удовольствием бы остался у нас. Но после трагедии Матвей признавался, что ему тяжело было бы здесь играть. Говорил, что всё об этом здесь напоминает.
Если он психологически будет готов жить и играть в Сочи — наше руководство, уверен, вступит в соответствующие переговоры с его клубом», — цитирует Кокорева Sport24.
Напомним, Мичков в ходе прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки. На драфте НХЛ — 2023 Мичков был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером.
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