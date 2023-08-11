Канадский голкипер минского «Динамо»: знаю, что КХЛ — сильная лига, где нет лёгких матчей

Канадский голкипер минского «Динамо» Дилан Фергюсон поделился эмоциями от приезда в столицу Беларуси и отметил отличную поддержку местных болельщиков.

«Рад приехать в Минск. Это отличная возможность для меня. Хочется проявить себя в новой команде. Задачи очень простые – побеждать как можно чаще. Всегда при выходе на лёд думаю только о победе. Перед поездкой просматривал информацию в интернете, понял, что Минск очень красивый город. Когда будет свободное время, обязательно выберусь в город, чтобы увидеть и узнать больше. Но даже того, что увидел в интернете и из окна машины, хватило, чтобы впечатлить меня.

Раньше был заочно знаком с Ником Меркли, часто с ним пересекались на льду в Северной Америке. Также общались в мессенджере перед моим приездом. Он мне много рассказывал о Минске, команде, арене, болельщиках. В социальной сети видел, как поддерживают «Динамо» на «Минск-Арене». Это очень круто, когда есть такая атмосфера и поддержка. Чувствуя это, ещё больше хочется работать и побеждать. Знаю, что КХЛ – сильная лига, где нет лёгких матчей. Уверен, мы здорово подготовимся и будем стремиться к высоким целям», — цитирует Фергюсона пресс-служба минского клуба.

Всего в НХЛ на счету голкипера три матча, в АХЛ — 29 игр с 91,5% отражённых бросков. Основную часть карьеры вратарь провёл в Западной хоккейной лиге Канады, где сыграл 155 матчей с 90,8% отражённых бросков.