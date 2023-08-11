Тренер «Спартака» Жамнов оценил возможность включения в состав команды Ильи Ковальчука

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о возможном продолжении карьеры 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука в московском клубе и заявил, что не против вновь возглавить сборную России по хоккею. Контракт специалиста с ФХР истёк.

«Мы ждём, если вернётся — поговорим, без проблем. Он же сказал, что ему четыре недели надо на подготовку. Такой вариант возможен, почему нет? Всё будет от него зависеть. Полезен ли он будет «Спартаку»? Он игрок с большим авторитетом и опытом, если он изъявит желание, то поговорим.

Возможна ли работа на Кубке Первого канала в качестве главного тренера сборной России? Сейчас появились списки Минспорта, в которых указаны тренеры, поэтому, как мне кажется, там уже всё решили, хотя всех нюансов я не знаю. Мне тяжело говорить, потому что я ещё ни с кем не контактировал по этому вопросу. Когда я последний раз встречался с генеральным директором ФХР Дмитрием Курбатовым, то было высказано мнение, что главный тренер сборной сейчас не нужен, а кто поедет на Кубок Первого канала, решит тренерский совет. Но я никогда не отказывался работать в сборной, почему бы и нет? Но конкретика будет позже», — цитирует Жамнова ТАСС.

Ковальчук является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021.