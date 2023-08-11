Свечников — о контракте с «Ак Барсом»: ожидаю игровой и ментальной перезагрузки в КХЛ

Нападающий Евгений Свечников поделился эмоциями от возвращения в родной «Ак Барс». Форвард подписал с казанским клубом двухлетнее соглашение.

«Очень рад вернуться домой, я вырос в Казани, играл в «Ак Барсе», и здесь все лица мне знакомы. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и терпение – для меня и моей семьи вопрос перехода был непростым, но сейчас я всем доволен.

Высокой конкуренции в составе «Ак Барса» я только рад. Посмотрев на опыт других лиг, понял, что такие ситуации делают игроков и команду сильнее. Надеюсь, смогу помочь команде своей игрой и дать что-то новое «Ак Барсу».

Я всегда считал себя атакующим нападающим, но в Америке я получил огромный опыт работы в обороне, который всегда будет со мной. Забивать голы хочется всегда, но есть и большое желание добиваться побед с командой. А игра нападающего в обороне всегда помогает, особенно в плей-офф. В целом я ожидаю игровой и ментальной перезагрузки в КХЛ, хочу открыть для себя что-то новое и стать более универсальным хоккеистом», — цитирует Свечникова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.