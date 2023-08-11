«Автомобилист» всухую обыграл московское «Динамо» на предсезонном турнире в Уфе

В Уфе состоялся матч второго игрового дня на предсезонном турнире на Кубок Республики Башкортостан, в котором «Автомобилист» оказался сильнее московского «Динамо» со счётом 3:0.

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Форвард Данил Романцев забил гол и отдал результативную передачу. Капитан екатеринбуржцев Сергей Широков забросил шайбу и отдал результативный пас. Ворота команд защищали Илья Коновалов и Владимир Галкин. Отметим большое количество удалений в матче.

«Динамо» в следующем матче на турнире встретится с «Металлургом» 13 августа. «Автомобилист» в тот же день сыграет с хозяевами турнира уфимским «Салаватом Юлаевым».