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«Автомобилист» всухую обыграл московское «Динамо» на предсезонном турнире в Уфе

«Автомобилист» всухую обыграл московское «Динамо» на предсезонном турнире в Уфе
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В Уфе состоялся матч второго игрового дня на предсезонном турнире на Кубок Республики Башкортостан, в котором «Автомобилист» оказался сильнее московского «Динамо» со счётом 3:0.

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Форвард Данил Романцев забил гол и отдал результативную передачу. Капитан екатеринбуржцев Сергей Широков забросил шайбу и отдал результативный пас. Ворота команд защищали Илья Коновалов и Владимир Галкин. Отметим большое количество удалений в матче.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
11 августа 2023, пятница. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Романцев (Широков, Голышев) – 23:27 (5x5)   0:2 Голышев (Романцев) – 45:31 (5x5)   0:3 Широков (Валк, Голышев) – 47:18 (5x4)

«Динамо» в следующем матче на турнире встретится с «Металлургом» 13 августа. «Автомобилист» в тот же день сыграет с хозяевами турнира уфимским «Салаватом Юлаевым».

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