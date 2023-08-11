Гол Виталия Кравцова помог «Трактору» обыграть «Барыс» на предсезонном турнире в Казани

В Казани прошёл матч второго игрового дня на турнире на Кубок ТАНЕКО, в котором «Трактор» обыграл «Барыс» со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, эта шайба стала первой для нападающего после возвращения в челябинский клуб из НХЛ. «Барысу» удалось сравнять счёт в начале второго периода благодаря голу Батырлана Муратова с передач Давида Скленички и Кирилла Савицкого. Победную шайбу «Трактора» забросил Максим Шабанов с передач Петра Ясинского и Александра Кирпичникова. Ворота команд защищали голкиперы Никита Подскребалин и Эдди Паскуале.

«Барыс» потерпел второе поражение на турнире и 13 августа сыграет с «Ак Барсом». «Трактор» одержал первую победу и 13 августа встретится с «Локомотивом».