Гол Виталия Кравцова помог «Трактору» обыграть «Барыс» на предсезонном турнире в Казани
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В Казани прошёл матч второго игрового дня на турнире на Кубок ТАНЕКО, в котором «Трактор» обыграл «Барыс» со счётом 2:1.
Счёт в матче открыл нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, эта шайба стала первой для нападающего после возвращения в челябинский клуб из НХЛ. «Барысу» удалось сравнять счёт в начале второго периода благодаря голу Батырлана Муратова с передач Давида Скленички и Кирилла Савицкого. Победную шайбу «Трактора» забросил Максим Шабанов с передач Петра Ясинского и Александра Кирпичникова. Ворота команд защищали голкиперы Никита Подскребалин и Эдди Паскуале.
Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО
11 августа 2023, пятница. 13:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Барыс
Астана
1:0 Кравцов – 12:41 (5x5) 1:1 Муратов (Скленичка, Савицкий) – 22:50 (5x4) 2:1 Шабанов (Ясинский, Кирпичников) – 47:22 (5x5)
«Барыс» потерпел второе поражение на турнире и 13 августа сыграет с «Ак Барсом». «Трактор» одержал первую победу и 13 августа встретится с «Локомотивом».
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