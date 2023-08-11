Французский нападающий «Автомобилиста» пропустит Кубок Республики Башкортостан

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе в матче турнира в Уфе с московским «Динамо».

«Прежде всего появилась игра в атаке, чего не было в предыдущей игре. Немножко ребята уже посвежее, неплохие элементы получались. Здорово, что забили гол в большинстве. Есть разные моменты в игре, которые надо подтягивать, особенно это касается зоны обороны: довольно-таки много есть проблем. От матча к матчу будем прибавлять, и будет результат. Здорово, что победа, она придаёт нам положительных эмоций, охота всё равно выигрывать. Не всегда тренироваться, а играть и выигрывать.

Насколько помогли перестановки? Здесь нюанс, что «Динамо» играло вечернюю игру, и было меньше времени на восстановление. Тяжело было играть этой команде. Понятно, что мы уже планировали, что Широков сыграет, свежие ребята, которые не играли, вышли, хорошо двигались и, можно сказать, сделали результат.

В какой роли видим Галкина в сезоне? Здорово, что Вова сыграл сегодня «на ноль». В раздевалке сказали. Я только рад, что он прогрессирует, составляет конкуренцию Жене Аликину. И что будет два классных вратаря — это здорово.

Есть ли шанс увидеть Зюзина? Мы распланировали, что в этом турнире сыграет две игры Женя Аликин и одну – Галкин.

Стоит ли ждать Да Косту в матчах с «Салаватом»? Я думаю, нет. На этом турнире он не сыграет.

Чему планируем посвятить выходной? У нас тренировки запланированы. Дневная игра: будет время сейчас восстановиться у ребят. Утром тренировки, где-то будут тактические действия. Потому что на этих сборах мало внимания им уделяли, в основном база была, физика», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.