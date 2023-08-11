Кудашов объяснил сухое поражение московского «Динамо» в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче турнира в Уфе с «Автомобилистом».

«Ясно, что проиграли. Далеко не всё получилось. Очередная пища нам для размышлений.

Много удалений? Не успевали. Соперник был свежее — это однозначно. Мы играем пока одним составом, никого не меняем. Не хватило времени на восстановление, но тем не менее неправильные индивидуальные действия приводят к удалениям.

На «Динамо» давление будет выше в этом сезоне? Оно всегда одинаковое, что два года назад, что год, что сейчас. Задача ставится одна — побеждать.

Состояние Муранова? Нормально, не стали просто форсировать. Предсезонка. Никаких проблем там нет. Дали возможность, чтобы зажило немножко.

«Динамо» выглядело тяжеловато — последствие матча с Уфой? В том числе. Времени не так много было. Но это очень хорошо для нас. На усталости всегда проверяешь то, над чем работать, что не получается и куда двигаться, и кто что может сделать.

Есть штрафы за удаления игроков? Сейчас предсезонка. На предсезонке нет. А вообще — штрафы существуют, но удаление удалению рознь. Должно быть необоснованное, за что-то вопиющее, когда подводишь команду.

Игра Буруянова и Никонова? Не всё получалось. Сегодня не надо никого выделять. Вся команда сыграла не лучшим образом. Они два дня не катались. Мы дали сборникам два полных выходных, поэтому немножко скомканная была подготовка к матчу.

Как проведём выходной? Тренировка будет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.