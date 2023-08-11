«Никто и не стоял до этого». Лидер «Автомобилиста» — о правиле «трёх секунд»

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал о победе в матче турнира в Уфе с московским «Динамо».

«Сложно что-то комментировать. Первый матч для меня, для команды второй — но было много ребят, что сыграли первый раз. Здорово, что победили, здорово, что забили голы. Были хорошие моменты, были не очень. Разберём, посмотрим и будем дальше готовиться. Есть над чем работать. И есть должок с того сезона: негативный осадок. Будем работать, чтобы пройти дальше и радовать болельщиков.

Важна ли победа на предсезонных турнирах? Стоит говорить о том, что мы делаем на льду: получается у нас или не получается, выполняем мы или не выполняем то, что от нас требуют. Здорово, что получилось забить в большинстве, не пропустили в меньшинстве, вратарь здорово играл, ребята блокировали броски. Надо работать над этим, потому что не так много времени осталось.

Нововведения в правилах? Вчера мы уже на себе это ощутили: проиграли вбрасывание, сразу же пропустили гол в меньшинстве. Наверное, это добавит зрелищности. И если осталось немного времени и ты играешь в атаке в начале периода, это хорошо. А то, что за воротами нельзя более трёх секунд стоять — я думаю, что никто и не стоял до этого, хоккей стал быстрым очень, много где маленькие площадки, и просто нет времени там стоять.

Сильно ли изменилась предсезонная подготовка этим летом? Я бы не сказал, что сильно. Примерно знали, над чем нам надо работать. У тренерского штаба есть план, по которому они нас ведут, и я надеюсь, что он будет правильным и удачным», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.