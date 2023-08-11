Андрей Свечников — в топ-3 вингеров, которые могут стать лучшими в НХЛ за три сезона

Официальный сайт НХЛ составил рейтинг крайних нападающих в возрасте не старше 23 лет из игроков, которые способны стать лучшими в лиге в ближайшие три сезона.
Первое место занял 23-летний нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук. Вингер в общей сумме набрал 99 баллов. Вторым стал российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. 23-летний нападающий получил 88 очков. Тройку замкнул вингер «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд. 22-летнему форварду дали 72 балла.
Весь рейтинг:
1. Брэди Ткачук, н. «Оттавы Сенаторз», 23 года — 99 баллов;
2. Андрей Свечников, н. «Каролины Харрикейнз», 23 — 88;
3. Коул Кофилд, н. «Монреаль Канадиенс», 22 — 72;
4. Мэтт Болди, н. «Миннесоты Уайлд», 22 — 59;
5. Лукас Рэймонд, н. «Детройт Ред Уингз», 21 — 52;
6. Матиас Маччелли, н. «Аризоны Койотс», 22 — 48;
7. Юрай Слафковски, н. «Монреаль Канадиенс», 19 — 32.
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